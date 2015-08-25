В Латвии изъяли из продажи глобусы с Крымом в составе России

Об этом сообщает Delfi.

По словам представителя SIA Maxima Latvija Яниса Бесериса, глобусы были произведены в Польше. "В магазинах доступны глобусы восьми видов - это утверждал поставщик глобусов. Упомянутое государственное деление (Крым в составе России) есть только на одном из видов глобусов", - цитирует Бесериса издание.

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На прилавках указанная продукция появилась в конце июля. В настоящее время торговля ею приостановлена, сообщает Delfi.

Как сообщал УНИАН, ранее в посольстве Украины в Латвии назвали батискаф с Путиным удачным образом для России.