В Латвии изъяли из продажи глобусы с Крымом в составе России
08:17, 25 августа 2015Мир
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В большинстве магазинов латвийской торговой сети Maxima продавались глобусы, на которых полуостров Крым изображен в составе Российской Федерации.
В магазине продавались несколько видов глобусов / LVJC
Об этом сообщает Delfi.
По словам представителя SIA Maxima Latvija Яниса Бесериса, глобусы были произведены в Польше. "В магазинах доступны глобусы восьми видов - это утверждал поставщик глобусов. Упомянутое государственное деление (Крым в составе России) есть только на одном из видов глобусов", - цитирует Бесериса издание.
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На прилавках указанная продукция появилась в конце июля. В настоящее время торговля ею приостановлена, сообщает Delfi.
Как сообщал УНИАН, ранее в посольстве Украины в Латвии назвали батискаф с Путиным удачным образом для России.
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