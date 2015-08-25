Вслед за едой в России хотят запретить иностранные моющие средства - СМИ

Соответствующее распоряжение издал Роспотребнадзор, сообщает российское издание "Коммерсант".

В распоряжении газеты оказалось письмо руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, разосланное в территориальные управления службы. В нем говорится о лабораторных исследованиях средств бытовой химии и моющих средств, которые показали, что часть продукции не соответствует требованиям по санитарно-химическим и токсикологическим показателям. Представитель Роспотребнадзора Анна Сергеева заверила, что проверки были плановыми.

Управление Роспотребнадзора по Подмосковью сообщило ритейлерам в письме от 19 августа, что нужно найти и изъять такую продукцию. Получение писем подтвердили в сетях Metro Cash & Carry, "Ашан" и Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель").

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Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов рассказал, что иностранные компании на российском рынке стиральных порошков и чистящих средств занимают около 75%. Эксперты не исключают, что активность чиновников может стать очередным витком торговых войн, вызванных осложнением отношений России и Запада.

По официальной версии, ведомство обнаружило, что некоторые изделия бытовой химии не соответствуют требованиям безопасности.