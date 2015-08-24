Переговоры между КНДР и Южной Кореей продолжаются

Об этом сообщил журналистам представитель администрации южнокорейского президента Мин Гён Ук, передает ТАСС.

"Переговоры продолжаются", - привело агентство Yonhap его краткое заявление. Он не сообщил никаких деталей процесса, подчеркнув, что сообщения прессы могут оказать негативное воздействие на ход переговоров.

Диалог проходит в формате "два плюс два". С южнокорейской стороны в нем принимают участие советник президента по вопросам национальной безопасности Ким Гван Чжин и министр по делам объединения Хон Ён Пё. Север представлен высокопоставленным чиновником по делам Южной Кореи Ким Ян Гоном и директором политического управления Корейской народной армии (КНА) Хван Бён Со.

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Ранее УНИАН сообщал, что Южная Корея в воскресенье, 23 августа, заявила об усилении военной активности со стороны КНДР. По данным Сеула, 50 северокорейских подводных лодок покинули свои базы и сейчас их местонахождение неизвестно.