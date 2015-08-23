Сеул заявил об усилении военной активности КНДР

По данным Сеула, 50 северокорейских подводных лодок покинули свои базы и сейчас их местонахождение неизвестно, передает DW со ссылкой на агентство "Ренхап".

Сообщается, что всего в распоряжении Северной Кореи находятся около 70 субмарин.

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Кроме того, КНДР также удвоила количество артиллерийских орудий на границе. В свою очередь министерство обороны Южной Кореи досрочно вернуло в страну шесть истребителей F-16, принимавших участие в учениях на Аляске.

Напомним, в пограничном пункте Пханмунджом 23 августа продолжаются переговоры об урегулировании кризиса между Северной и Южной Кореей. Консультации начались 22 августа через полтора часа после того, истек срок ультиматума Пхеньяна, грозившего начать военную операцию, если Сеул не отключит пропагандистские громкоговорители на границе.