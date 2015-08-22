КНДР и Южная Корея договорились начать переговоры

Пхеньян и Сеул договорились провести в субботу переговоры на высоком уровне для урегулирования кризиса между двумя корейскими государствами, заявил в эфире южнокорейского ТВ представитель администрации президента Республики Корея, передает РИА Новости.

Встреча состоится в 18:00 (12:00 по Киеву) в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Югом и Севером.

Как сообщает агентство Рёнхап, с южнокорейской стороны в переговорах участвуют секретарь президента страны по безопасности Ким Гван Чжин и министр по делам национального объединения Хон Йон Пхё, со стороны КНДР — глава Главного политуправления Корейской народной армии Хван Бён Со и начальник отдела по вопросам объединения ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ян Гон.

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Договоренность о диалоге была достигнута всего за несколько часов до истечения срока ультиматума КНДР с требованием прекратить вещание из громкоговорителей против северокорейской стороны. Пхеньян грозил уничтожить звуковещательные установки, если требование не будет выполнено. Власти Южной Кореи заявили, что не собираются сворачивать средства психологической войны против КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в четверг 20 августа, когда в Южной Корее было объявлено об обстреле её территории артиллерией КНДР. Более часа спустя, артиллерия Южной Кореи открыла "ответный" огонь в направлении источника огня противника, произведя около трех десятков выстрелов. Северная Корея со своей стороны заявила, что южане стреляли безо всякой причины. В итоге обе стороны обвиняют друг друга в "провокациях" и грозят возмездием.