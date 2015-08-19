Die Zeit: Позволит ли Россия пасть Ассаду?

В статье Мартина Гелена «Позволит ли Россия пасть Ассаду?», опубликованной на сайте газеты Die Zeit, говорится о том, что Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке пережил редкий момент единства. Когда объявили голосование о новой резолюции по Сирии, все проголосовали «за», кроме Венесуэлы. На этот раз не было вето России и Китая против резкой речи, которая осудила смертоносные атаки с помощью бочковых бомб режима президента Башара аль-Ассада на гражданское население, и в то же время, потребовала, чтобы политический переходный процесс положил конец гражданской войне.

Французский вице-консул в ООН говорил об «историческом моменте». Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что теперь, возможно, удастся преодолеть блокаду последних лет. Только в воскресенье во время воздушной атаки режима на оживленный рынок в пригороде Дамаска погибло более ста человек.

После ядерного соглашения с Ираном в Вене также появился дипломатический прогресс во втором большом конфликте в регионе. «Соглашение с Ираном бросило огромный камень в дипломатические воды на Ближнем Востоке», пишет иорданская газета «Al Ghad».

По инициативе России

Инициатива исходит от союзника Ассада – России. Страна опасается сил джихадистов ИГ из Центральной Азии и Кавказа, которые когда-нибудь могут вернуться на родину из Сирии и Ирака. И поэтому московские дипломаты в последние недели всеми способами пытались убедить региональных противников Ассада – Турцию и Саудовскую Аравию – в том, что борьба против террористов в будущем более важна, чем свержение их главного врага в Дамаске.

Ранее в этом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своими коллегами из США и Саудовской Аравии в Катаре. Вице-кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана и саудовского главного дипломата Адель аль-Джубейра принимали в Москве. Представитель России на Ближнем Востоке Михаил Богданов отправился в Тегеран, где министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф представил свой собственный мирный план, который предусматривает общее прекращение огня и формирование национального единого правительства – с Ассадом или без него, он не уточнил.

Армия Асада оказалась в обороне

В свою очередь, делегация сирийской оппозиции после визита в Кремль торжественно объявила, что руководство России ради мирного решения готово позволить Ассаду пасть– заявление, которое Лавров сердито отрицал, но его все еще распространяют американские и турецкие дипломаты высшего ранга.

Кремль знает, что время его политического протеже Ассада истекает. Его армия оказалась в обороне, потому что у нее закончились новобранцы. С севера наступает исламистская «завоевательная армия», чей военный костяк формирует Аль-Каида. С востока приближается «Исламское государство». На юге действуют умеренные организации повстанцев на границе с Иорданией. В то же время в алавитском центре президента участились инциденты. На прошлой неделе в средиземноморском городе Латакия взорвалась бомба, и по нему ударили несколько повстанческих ракет. Семьи прячут своих сыновей, чтобы они не погибли, как пушечное мясо. После спора из-за передвижений двоюродный брат президента расстрелял сирийского офицера. Когда несколько сотен возмущенных сторонников Ассада потребовали его казни, диктатор приказал его арестовать.

Сирия предлагает начать мирный процесс

И неудивительно, что советника по национальной безопасности Ассада Али Мамлюка сейчас впервые увидели в Омане и Саудовской Аравии, где в королевском дворце в Джидде он встречался с вице-кронпринцем и министром обороны Мохаммедом бин Салманом. По словам участников, доверенное лицо Ассада предложил саудовскому руководству сделку: Саудовская Аравия должна оказать поддержку исламистской «завоевательной армии» повстанцев. В свою очередь, правительство в Дамаске обязуется начать мирный процесс, а также организовать парламентские и президентские выборы под наблюдением ООН. Впоследствии, новоизбранное сирийское руководство может вместе с Саудовской Аравией бороться против «Исламского государства», уговаривал Мамлюк нефтяных принцев и их короля Салмана.

Саудовская Аравия по-прежнему медлит, тянет время, но, ввиду подавляющей угрозы со стороны ИГ, она, кажется, могла бы принять такой вариант. Она ответила требованием, что Иран также должен отозвать из Сирии своих военных советников, шиитских ополченцев и элитных бойцов Хезболлы.