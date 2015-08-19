Авиация Саудовской Аравии разбомбила порт в Йемене

"Официальные представители рассказали, что атаки разрушили подъемные краны и склады главных ворот поставки помощи для севера страны", - сообщает "Новое время" со ссылкой на Reuters.

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Согласно официальному сообщению, воздушные удары разрушили 4 подъемных крана, остановив работы в порту, и повредили склады. Однако, информации о том, что именно хранилось на складах нет.

Представитель коалиции, бригадный генерал Ахмет Ассер отметил, что удары по Ходейри были направлены не на гражданские объекты, а на военную базу, где боевики развернули противолодочное оружие. "Внутри находится морская база. Именно ее мы поразили ночью", - сказал Ахмет Ассер.

Он также добавил, что 18 августа коалиция позволила трем лодкам с гуманитарным грузом зайти в порт Ходейры.