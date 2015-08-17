СМИ: Новый президент Польши хочет подтолкнуть НАТО к развертыванию дополнительных сил в регионе

Об этом сообщил высокопоставленный источник в окружении польского президента, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters .

Польша и страны Балтии из-за агрессии России в Украине неоднократно просили НАТО о постоянном присутствии сил на их территории вдоль восточной границы Альянса.

Но Германия и другие члены альянса, опасаясь реакции России, отвергают эти призывы, решив вместо этого активизировать совместные учения. Россия заявила, что развертывание дополнительных сил на ее границах она воспримет как агрессивный акт.

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Первая зарубежная поездка Дуды должна показать солидарность с балтийскими государствами, отмечает собеседник агентства. Президент сказал, что он будет подталкивать членов НАТО одобрить развертывание войск на саммите в Варшаве в следующем году.

"За свой размер и экономический и военный потенциал, Польша хочет взять на себя строительство единого фронта в регионе, например, с постоянным присутствием военных НАТО, и визит знаменует начало этого процесса", - сказал собеседник.

"Президент хочет показать, что Польша стоит бок-о-бок не только с нашими сильнейшими партнерами, но и с теми, кто нуждается в нашей поддержке", - добавил источник.

Как отмечается, визит состоится 23 августа в годовщину пакта Молотова-Риббентропа от 1939 года о ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом.

Секретный протокол к этому пакту разделил территории Румынии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии между нацистскими и советскими сферами влияния.