Министр готов воевать вместе с ”Хизбаллой” против Израиля

Министр обороны Ливана Элиа Мурр заявил, что в случае начала широкомасштабного вторжения израильской армии в эту страну, его подчиненные не будут просто наблюдать за происходящим, сообщает The Jerusalem Post. Глава оборонного ведомства дал понять, что войска станут на сторону отрядов движения "Хизбалла" и будут отражать нападение бок о бок с боевиками.

Напомним, что премьер-министр страны Фуад Саниора придерживается практически противоположной точки зрения: по его мнению, международное сообщество должно оказать помощь Ливану в разоружении радикального шиитского движения и восстановлении власти центрального правительства в южных районах страны.

При этом заместитель премьер-министра Израиля Шауль Мофаз не исключил начала полномасштабного вторжения ЦАХАЛ в Ливан. По его словам, это произойдет, если подобная мера воздействия на боевиков покажется израильскому командованию уместной.

Лента.ру