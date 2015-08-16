В Нью-Йорке поцелуями отметили годовщину окончания Второй мировой войны

В Нью-Йорке 70-ю годовщину окончания Второй мировой войны отметили поцелуями, сообщает ТСН.ua.

Сотни пар собрались на Таймс Сквер и воссоздали знаменитую фотографию, на которой моряк целует медсестру. Фотография 1945-го года, сделанная после объявления Японией капитуляции, стала знаковой и символизирует окончание войны.

В Великобритании по этому поводу в церкви Святого Мартина правили службу, которую слушали Елизавета, премьер Дэвид Кэмерон и бывшие британские пленные.

В Японии премьер Синдзо Абэ и император Акихито почтили память жертв войны минутой молчания.

Состоялись поминальные мероприятия и в Китае, Южной Корее, а также на американской военной базе Перл-Харбор, с нападения на которую началась война на Тихом океане.