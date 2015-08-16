В Эквадоре объявили чрезвычайное положение из-за извержения вулкана

03:17, 16 августа 2015
Мир
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Проведена эвакуация ближайших к вулкану городов. В связи с загрязнением воздуха местные жители вынуждены носить медицинские маски.

REUTERS

Президент Эквадора Рафаэль Корреа в субботу объявил чрезвычайное положение из-за повышеной активности вулкана Котопахи после извержения 14 августа, сообщает ТСН.ua.

"Два извержения Котопахи, расположенного примерно в 70 километрах к югу от столицы Эквадора Кито, привели к эвакуации жителей ближайших городов в центре страны", - сообщается в статье.

Объявление чрезвычайного положения, которое не может превышать 60 дней, позволяет президенту немедленно мобилизовать силы безопасности по всей стране с целью ликвидации последствий извержения вулкана.

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Отмечается, что Котопахи является одним из самых высоких в мире действующих вулканов и пользуется популярностью среди туристов. Последнее извержение вулкана произошло в 1940 году.

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