Pink Floyd официально прекратил свое существование

Легендарная рок-группа Pink Floyd официально прекратила свое существование, заявил ее фронтмен Дэвид Гилмор, возглавлявший коллектив последние 30 лет.

Об этом сообщает Фокус.ua со ссылкой на интервью Гилмора журналу Classic Rock.

"С меня хватит. Я посвятил Pink Floyd 48 лет, много из них в компании Роджера Уотерса. Все эти годы, которые теперь считаются пиковыми для группы, были на 95% наполнены музыкой, весельем и смехом, но все подходит к концу, и было бы неправильно пытаться повторить это снова", - заявил Гилмор.

По его словам, группа невозможна без клавишника Ричарда Райта, скончавшегося в 2008 году, поскольку он создавал психоделическую атмосферу.

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"Заявление фронтмена можно считать констатацией свершившегося факта. Последний концерт Pink Floyd состоялся в 2005 году", - сообщает издание.