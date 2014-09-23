Pink Floyd впервые за 20 лет выпустит новый альбом

Альбом выйдет 10 ноября, сообщает компания Warner Music Russia.

“The Endless River начался из музыки, которая была записана во время работы над альбомом 1993-го года “Division Bell”. Мы отслушали около 20 часов записанного материала и выбрали то, что мы хотели бы использовать в рамках новой пластинки", - прокомментировал выход альбома Дэвид Гилмор.

По его словам, работа над альбомом длилась весь последний год.

"Мы добавляли новые части, перезаписывали оставшиеся и перерабатывали их в условиях современных технологий, чтобы получился настоящий альбом Pink Floyd XXI века. После смерти Ричарда [клавишника группы Ричарда Райта - ред.] нам показалось правильным доработать эти треки и выпустить их как полноценный альбом", - сказал Гилмор.

Читайте такжеВ Чернигове выступят Андрей Макаревич и солист "Uriah Heep"“The Endless River” – почти полностью инструментальный альбом, за исключением песни “Louder Than Words”, слова к которой написала жена Дэвида Гилмора Полли Сэмсон. Это будет первый студийный альбом легендарной группы за 20 лет.

Концепция обложки, в которой мужчина управляет лодкой в облачной реке, была разработана 18-летним Ахмедом Эмадом Элдином из Египта. Изображение было позже доработано британским дизайн-агентством Stylorouge. В Лондоне обложка представлена в виде восьмиметрового куба, установленного в Саут-Банке.