В "Исламском государстве" женщин за несоблюдение дресс-кода наказывают ударами плетью

По ее словам, представительницы этой структуры регулярно устраивают рейды на рынки городов, находящихся под контролем боевиков. Там они обнаруживают женщин, которые игнорируют установленные правила, сообщает ТСН.

Нарушением, в частности, считается нахождение в общественном месте в одежде (абае или никабе), которая украшена принтом.

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Девушкам, которые совершили проступок впервые, выносят предупреждение. В случае если внимание полиции нравов будет привлечено повторно, нарушительницу доставляют в штаб-квартиру подразделения и наказываются 20 ударами плетью. За сопротивление предусмотрено еще столько же ударов.

В феврале 2015 года в ИГ был выпущен свод правил для жительниц халифата. Согласно этим нормам, в идеале девушка должна быть выдана замуж в возрасте от 9 до 17 лет. После вступления в брак ее единственной задачей должно стать ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. При этом желательно, чтобы женщина покидала жилье только при исключительных обстоятельствах. Желательно также, чтобы женщина всегда была в закрытой одежде. Модные магазины и салоны красоты авторы трактата называют произведением дьявола.