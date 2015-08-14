Amnesty критикует Австрию за плохой лагерь для мигрантов

В своем докладе организация назвала условия содержания мигрантов постыдными, передает Би-би-си. По словам правозащитников, около полутора тысяч человек, включая женщин и детей, вынуждены спать на улице.

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Центр для мигрантов в городе Трайскирхен плохо организован, в нем царит антисанитария. Мигрантам не оказывается необходимая медицинская помощь.

По оценкам мэра Трайскирхена, в центре проживают почти 5 тыс. человек, и это при том, что рассчитан он на 480 человек.

Министерство внутренних дел Австрии заявило, что пытается улучшить ситуацию, однако пока слишком мало людей переведены в региональные центры.

Некоторые из девяти федеральных земель Австрии отказались строить здания для содержания мигрантов.