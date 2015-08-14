Россия решила приостановить диалог с США по ядерному разоружению

"Я думаю, что мы будем ждать не итогов выборов президента США, а момента понимания и признания США того, что вопросы ядерного разоружения, сокращения в этой сфере не могут и не должны рассматриваться в отрыве от целого комплекса других факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Этих факторов становится все больше, в этих условиях я, честно говоря, не вижу оснований в практической плоскости ставить вопрос о продолжении диалога с США в сфере контроля над ядерными вооружениями и дальнейших сокращений", - сказал он, сообщает РИА Новости.

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Замглавы МИД РФ отметил, что "мы имеем множащиеся проблемы: ПРО, мгновенный глобальный удар, усиление активности разного рода, в том числе тренировочные активности в сфере базирования в непосредственной близости от российских границ и так далее".

Кроме того, Рябков отметил, что в ходе переговоров по иранской ядерной программе эти аспекты не затрагивались ни с американской стороны, ни с российской. "Нам хватало работы и без этого", - подчеркнул он.

"Поэтому здесь в меньшей степени вопрос в том, кто станет следующим президентом США, и как это скажется на атмосфере наших отношений, а в большей степени вопрос содержательный, а именно, произойдет ли до смены администрации США или после какая-то корректировка взглядов на взаимосвязь этих процессов и влияние этих процессов на стратегическую стабильность. Но у меня большие сомнения, что такая корректировка возможна", - добавил он.