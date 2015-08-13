У Путина объяснили засекречивание потерь российской армии интересами страны

Об этом передает РИА «Новости».

С такой жалобой ранее в суд обратились ряд адвокатов и журналистов, утверждавших, что подобная инициатива нарушает право граждан получать сведения о нарушении права на жизнь человека.

«Заявления не подлежат удовлетворению, а все утверждения заявителей являются голословными и не подтверждены доказательствами», - сообщила представитель президента.

По ее словам, предлагаемая поправка не противоречит действующему законодательству и соответствует Конституции России. Кроме того, она уточнила, что разглашение подобной информации может угрожать госбезопасности страны.

«Под государственной тайной понимаются защищаемые государством сведения о силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности России, что отражено в законе», - заявила она.

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Как сообщал УНИАН, 28 мая Путин на фоне вторжения российских военных в Украину отнес к государственной тайне сведения о потерях среди военнослужащих Минобороны РФ во время проведения специальных операций в мирное время.

16 июня это решение было обжаловано в Верховном суде РФ.

Российский адвокат Иван Павлов заявил, что Путин вышел за рамки своих полномочий.

Он подчеркнул, что согласно Конституции РФ, право граждан на свободный поиск, получение и распространение информации может быть ограничено только на уровне федерального закона. В статье 5 закона «О государственной тайне» дан перечень сведений, подлежащих засекречуванню. Это, в частности, определенная информация из военной области - о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого управления, о планах строительства Вооруженных сил, о дислокации войск и тому подобное. Перечень, содержащийся в статье 5, является исчерпывающим. Потери личного состава в нем не упомянуты. При этом закон «О государственной тайне» не наделяет президента полномочиями по расширению перечня сведений, составляющих государственную тайну. А указ - это не закон, а подзаконный акт, и он не может устанавливать дополнительные ограничения, пояснил адвокат.