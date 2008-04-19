Джекпот в 58 миллионов евро сорвал француз

Крупнейший выигрыш в 58 млн 367 тыс и 681 евро выпал во Франции на долю человека, который смог угадать все семь цифр, определенных в ходе очередного тиража «Лото миллион», сообщает Газета.русо ссылкой на ИТАР-ТАСС. Обладатель выигрыша стал единственным человеком, которому удалось правильно определить все семь цифр.

Данный выигрыш занял в истории данной игры, существующей с 2004 года, третью ступеньку в рейтинге самых крупных выплат игрокам.