В Израиле начался международный проект, посвященный Голодомору

В Израиле стартовал Международный творческий проект «Украина помнит - мир признает», посвященный памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры и туризма Украины, проект, который охватит 15 стран мира, организован Минкультуры при поддержке Министерства иностранных дел Украины.

В сообщении указывается, что на пресс-конференции в Посольстве Украины в Израиле, посвященной старту этого проекта, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, поэт Дмитрий ПАВЛЫЧКО, ученые-историки Юрий ШАПОВАЛ, Геннадий БОРЯК и Владимир ВЯТРОВИЧ изложили израильским журналистам исторические факты о том, как постепенно и целенаправленное уничтожались миллионы украинцев.

В рамках акции в амфитеатре города Бат-Ям прозвучала «Панихида по умершим от голода» в исполнении Национальной академической хоровой капеллы Украины «Думка» и Иерусалимского симфонического оркестра. Также украинское Посольство презентовало документальную выставку о трагедии Голодомора. На мероприятии присутствовали представители израильского правительства, кнессета, дипломатического корпуса.