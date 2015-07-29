В Турции произошел мощный взрыв на нефтепроводе

Как сообщает Радио Свобода, взрыв произошел в приграничной провинции Ширнак на нефтепроводе Киркук-Юмурталык, которым подается нефть с севера Ирака в Турцию. На место взрыва прибыли пожарные и спасатели, которым удалось локализовать пожар и предотвратить вытекание нефти.

Пока никто не взял ответственность за взрыв.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз считает, что это диверсия курдских сепаратистов.

"Сепаратистско-террористическая организация, нацеленная на подрыв стабильности и национальной безопасности страны", – отметил Йылдыз.

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Ранее в турецкой провинции Агры на границе с Ираном был взорван турецко-иранский газопровод. Турецкая власть заявила, что это дело рук курдских сепаратистов, которые прервали длительное перемирие с турками после того, как турецкая авиация разбомбила семь лагерей "Рабочей партии Курдистана" на севере Ирака.