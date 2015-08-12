Один из самых авторитетных журналов мира The Economist продадут итальянцам

Британская издательская компания Pearson согласовала продажу своей 50-процентной доли в одном из самых авторитетных журналов мира The Economist за 469 млн фунтов стерлингов ($ 731 млн).

Согласно пресс-релизу компании Pearson, итальянская Exor S.p.A выкупит 27,8% обычных акций группы за 227 миллионов британских фунтов, а также все акции "B" группы на общую сумму в 59,5 млн фунтов, передает ZN.ua.

Как добавляют в пресс-релизе итальянской компании Exor, со сделкой она становится основным инвестором издания, увеличивая свою долю акций в издании с 4,7 до 43,4%. При этом, британская The Economist Group выкупит у Pearson только 20% акций на сумму в 182 млн фунтов.

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Как пояснили продажу 50% акций в самой Pearson, компания планирует сосредоточиться на развитии в сфере международного образования. Сделка требует одобрения ряда регулирующих органов, 75% акционеров The Economist, а также независимых доверителей, и, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале 2015 года.

Собственником компании Exor является итальянская семья Аньелли, которая также является собственником основного пакета акций в автомобильном концерне Fiat, а также имеет бизнес в изданиях La Stampa и Corriere della Sera.

Напомним, ранее сообщалось, что Pearson продаст The Economist за 620 млн долларов.