СМИ: Троих россиян в Турции подозревают в связях с ИГ

В Турции трое россиян задержаны по подозрению в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство".

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на генеральный штаб турецких вооруженных сил, сейчас задержанных допрашивают, пишет Русская служба Би-би-си.

В то же время в российском посольстве в Анкаре агентству РИА Новости сообщили, что пока не получали от турецких властей никаких уведомлений о задержании россиян.

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Ранее в Турции уже задерживали россиян, подозреваемых в связях с "Исламским государством", деятельность которого в России запрещена.

В частности, в начале августа турецкие военные задержали 26-летнего жителя Дагестана, предположительно пытавшегося перейти границу с Сирией, чтобы присоединиться к боевикам.

В конце июля Турция начала крупную операцию против "Исламского государства" и "Рабочей партии Курдистана". Поводом стал теракт в турецком городе Суруч, жертвами которого стали десятки человек.