Боевики ИГ убили более 300 сотрудников избирательной комиссии Ирака

Об этом сообщает агентство EFE.

По словам спикера вооруженных сил в провинции Ниневея Махмуда аль Саварих, более 50 из погибших – женщины.

В избирательной комиссии обратились к международному сообществу, ООН, организациям по защите прав человека немедленно вмешаться и прекратить массовые убийства и преступления против иракского народа.

Отмечается, что боевики ИГ сообщили семьям погибших, что убитые были приговорены к казни по законам шариата за измену и вероотступничество.

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Ранее УНИАН сообщал, что боевики экстремистской группировки "Исламское государство" похитили более 200 людей, в частности христиан, из небольшого города Эль-Карьятейн на западе Сирии.