Польша получит почти 70 миллионов евро на помощь мигрантам

Деньги пойдут на создание и улучшение условий в центрах для мигрантов, на процедуры предоставления статуса беженца и на интеграцию иммигрантов, сообщает Польское радио.

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Речь идет о средствах, которые должны быть предназначены для принятия Польшей 2 тыс. мигрантов из Сирии и Эритреи, - объясняет пресс-секретарь польского МВД Малгожата Возняк. "1100 человек попадет в Польшу в рамках перемещения, а 900 - в рамках переселений. Мы имеем на это гарантированное финансирование из ЕС: 10 тыс. евро на лицо, которое будет переселено, и 6 тыс. - на лицо, которое будет перемещено", - отметила Малгожата Возняк.

Еврокомиссия одобрила на 2014-2020 годы 23 государственные программы использования средств из Фонда убежища, миграции и интеграции, а также Фонда внутренней безопасности, на общую сумму 2,4 млрд евро. Наибольшую поддержку получат Италия (558 млн евро) и Греция (474 млн евро), то есть страны, в которые направился наибольший поток иммигрантов с противоположной стороны Средиземного моря, а также Испания (521 млн евро).