ООН вслед за Южной Кореей обвинила КНДР в установке мин на границе
11:18, 10 августа 2015Мир
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ООН осудила инцидент с закладкой пехотных мин на границе Северной и Южной Кореи и обвинила КНДР в нарушении условий перемирия на Корейском полуострове.
REUTERS
В Командовании ООН утверждают, что в ходе расследования взрыва в демилитаризованной зоне, в результате которого пострадали два южнокорейских пограничника, стало известно, что пехотные мины на пограничной территории были заложены недавно. Об этом сообщает CNN.
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Таким образом, в ООН исключили возможность того, что взрывные устройства остались еще со времен Корейской войны.
В КНДР никак не прокомментировали ни инцидент с взрывом на пограничной территории, ни заявления ООН.
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