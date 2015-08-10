ООН вслед за Южной Кореей обвинила КНДР в установке мин на границе

В Командовании ООН утверждают, что в ходе расследования взрыва в демилитаризованной зоне, в результате которого пострадали два южнокорейских пограничника, стало известно, что пехотные мины на пограничной территории были заложены недавно. Об этом сообщает CNN.

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Таким образом, в ООН исключили возможность того, что взрывные устройства остались еще со времен Корейской войны.

В КНДР никак не прокомментировали ни инцидент с взрывом на пограничной территории, ни заявления ООН.