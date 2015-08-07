США выделят почти $70 миллионов на развитие военных баз минобороны Эстонии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу эстонского оборонного ведомства.

Члены делегации конгресса США, которые находятся с визитом в Таллине, в пятницу встретились с министром обороны Эстонии Свеном Миксером.

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"Глава делегации конгрессмен-республиканец Роб Уитман отметил, что присутствие войск США важно, так как с помощью ротации в Эстонии большого числа солдат США они получат опыт и знания обстановки в регионе. По словам Уитмана, через программу НАТО в поддержку восточных государств European Reassurance Initiative (ERI) Эстония получит 68 миллионов долларов на развитие инфраструктуры военных баз в Емари и Тапе", - говорится в сообщении.

В составе делегации конгресса США Эстонию посетили республиканцы Роб Уитман, Билл Флорес, Роберт Питтенгер и Кенну Марчант, а также демократ Маделейн Бордалло. До Эстонии конгрессмены побывали в Латвии и Польше.