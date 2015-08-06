Береговая охрана прекращает поиски выживших мигрантов у берегов Ливии

Спасатели уже не ожидают найти выживших в районе крушения, передает Би-би-си. Всего береговой охране удалось спасти 400 мигрантов.

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По данным береговой охраны Италии, из воды извлекли не менее 25 тел.

Как сказал один из выживших, погибшие могли оказаться заблокированными в трюме по мере затопления судна.

Как утверждают в береговой охране Италии, увидев спасательную шлюпку с ирландского судна, все беженцы устремились на одну сторону лодки, в итоге она перевернулась.

В этом году более 2 тыс. мигрантов погибли при пересечении Средиземного моря в попытке достичь берегов Европы.