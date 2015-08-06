Береговая охрана прекращает поиски выживших мигрантов у берегов Ливии
09:42, 06 августа 2015Мир
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Береговая охрана прекращает поиски выживших в крушении лодки у побережья Ливии, в которой находились около 600 мигрантов из стран Северной Африки.
REUTERS
Спасатели уже не ожидают найти выживших в районе крушения, передает Би-би-си. Всего береговой охране удалось спасти 400 мигрантов.
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По данным береговой охраны Италии, из воды извлекли не менее 25 тел.
Как сказал один из выживших, погибшие могли оказаться заблокированными в трюме по мере затопления судна.
Как утверждают в береговой охране Италии, увидев спасательную шлюпку с ирландского судна, все беженцы устремились на одну сторону лодки, в итоге она перевернулась.
В этом году более 2 тыс. мигрантов погибли при пересечении Средиземного моря в попытке достичь берегов Европы.
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