В Средиземном море снова спасли более 700 мигрантов из Африки и Ближнего Востока

Спасенные беженцы отправлены на южное побережье Италии, сообщает Reuters. Их национальность пока не уточняется, однако известно, что это мигранты из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

После серии кораблекрушений, в результате которых в Средиземном море в апреле 2015 года утонули более 1200 нелегальных мигрантов, власти Евросоюза приняли решение о развертывании морских патрулей, которые должны пресекать поток беженцев и бороться с контрабандистами.

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План предусматривает усиление программы морских патрулей в Средиземном море "Тритон и Посейдон", которые будут отслеживать суда с нелегалами.