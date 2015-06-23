В Средиземном море снова спасли более 700 мигрантов из Африки и Ближнего Востока
09:37, 23 июня 2015Мир
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В южной части Средиземного моря норвежское судно Siem Pilot спасло более 700 мигрантов с трех лодок.
REUTERS
Спасенные беженцы отправлены на южное побережье Италии, сообщает Reuters. Их национальность пока не уточняется, однако известно, что это мигранты из стран Северной Африки и Ближнего Востока.
После серии кораблекрушений, в результате которых в Средиземном море в апреле 2015 года утонули более 1200 нелегальных мигрантов, власти Евросоюза приняли решение о развертывании морских патрулей, которые должны пресекать поток беженцев и бороться с контрабандистами.
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План предусматривает усиление программы морских патрулей в Средиземном море "Тритон и Посейдон", которые будут отслеживать суда с нелегалами.
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