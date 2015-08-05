Российским журналистам намекнули на отказ от международных стандартов СМИ

По его словам, раньше он придерживался международных эталонов журналистики, но с началом новой "холодной войны" для него их больше нет, передает "КоммерсантЪ".

"Давайте вспомним, какой журналистика была в 1942 году, она давала обе точки зрения, предоставляла слово и той, и другой стороне?" — привел он аналогию.

Читайте такжеПод Краматорском захватили "журналистов из РФ" и переносной зенитно-ракетный комплекс

Кроме того, Мацкявичюс предложил считать современную журналистику мобилизационной, которая "позволяет защищаться в условиях информационной войны", а необходимость обороняться должна стать главным "профессиональным рефлексом".

"Давайте сначала отобьемся, а власти на ее косяки будем указывать потом", - заключил он.

В свою очередь заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин посоветовал журналистам выполнять решения главных редакторов и владельцев СМИ.

Он заявил, что владелец СМИ вместе с главным редактором определяет редакционную политику.

"Даже те, кто едет в Донбасс, они тоже едут, выполняя свою работу, и получают за это зарплату, потому что тоже "работают на дядю": у каждого СМИ есть главный редактор и владелец, и именно они определяют редакционную политику, потому что это их бизнес", - заявил Волин.