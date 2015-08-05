Российским журналистам намекнули на отказ от международных стандартов СМИ
Телеведущий Российской Федерации Эрнест Мацкявичюс намекнул представителям СМИ на отказ от международных журналистских стандартов.
По его словам, раньше он придерживался международных эталонов журналистики, но с началом новой "холодной войны" для него их больше нет, передает "КоммерсантЪ".
"Давайте вспомним, какой журналистика была в 1942 году, она давала обе точки зрения, предоставляла слово и той, и другой стороне?" — привел он аналогию.
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Кроме того, Мацкявичюс предложил считать современную журналистику мобилизационной, которая "позволяет защищаться в условиях информационной войны", а необходимость обороняться должна стать главным "профессиональным рефлексом".
"Давайте сначала отобьемся, а власти на ее косяки будем указывать потом", - заключил он.
В свою очередь заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин посоветовал журналистам выполнять решения главных редакторов и владельцев СМИ.
Он заявил, что владелец СМИ вместе с главным редактором определяет редакционную политику.
"Даже те, кто едет в Донбасс, они тоже едут, выполняя свою работу, и получают за это зарплату, потому что тоже "работают на дядю": у каждого СМИ есть главный редактор и владелец, и именно они определяют редакционную политику, потому что это их бизнес", - заявил Волин.