Белый дом ожидает решения Байдена об участии в президентских выборах - СМИ

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента США Джош Эрнест, сообщают РИА Новости.

"Человек, обладающий таким богатым опытом и внесший огромный вклад в безопасность и процветание этой страны, вице-президент Байден должен иметь право на принятие решения в удобное ему время", — сказал Эрнест.

Он напомнил, что ранее вице-президент заявлял о том, что объявит о своем решении баллотироваться на пост президента США до конца лета. "Очевидно, конец лета близится, но еще не настал", — сказал Эрнест.

В настоящее время единственным кандидатом на участие в президентской гонке от демократической партии является бывшая первая леди страны и бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Байден ранее дважды заявлял о своем намерении участвовать в борьбе за пост президента США в 1988 и 2008 годах, но не становился кандидатом от партии.

Выборы главы государства пройдут в ноябре 2016 года.

Ранее УНИАН сообщал, что известный американский предприниматель Дональд Трамп лидирует среди претендентов на пост президента США от республиканцев. За него сейчас готовы проголосовать 18% сторонников этой партии. На 3% отстает Джеб Буш. Месяц назад Трамп, напротив, уступал Бушу.