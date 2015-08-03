В уэльском городе Конуи официально назначили нового шута - СМИ
Город Конуи на севере Уэльса официально назначил первого за 700 лет городского шута.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France Press.
Должность шута занял 34-летний Рассел Эрвуд, профессиональный фокусник и цирковой артист. Церемония назначения шута прошла на центральной площади города в воскресенье. Чтобы заслужить должность, кандидат прошел три испытания — вслепую жонглировал кинжалами, балансировал на подбородке боевой меч и демонстрировал фокус с исчезновением монет. Во время выполнения трюков рядом с Эрвудом находился городской палач со средневековой секирой.
"Занять место городского шута — это большая честь, ведь их довольно мало", — заявил Эрвуд.
Вплоть до конца августа городской шут должен устраивать на улицах города по два трюковых шоу в день, три раза в неделю. Официальной униформой Эрвуда будет костюм с ослиными ушами, который в XIII веке являлся традиционным нарядом шутов.
Предыдущий городской шут Конуи был назначен в 1294 году королем Англии Эдуардом I.
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