Индия и Бангладеш разрешили уникальный спор за территории, обменявшись анклавами

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на The Washington Post, суть его была в существовании целого ряда анклавов, на которых проживало более 50 тысяч жителей без гражданства. Как сообщается, теперь они сами смогут выбрать гражданство. По предварительным данным, Бангладеш пополнит свое население на 35 тысяч человек, в то время как Индия - на 15 тысяч.

Важность разрешения этого территориального спора, кроме получения гражданства людьми, в том, что они получат доступ к образованию, инфраструктуре, социальным услугам. По этому случаю, жители анклавов устроили у себя на родине настоящие празднования, передает Yahoo News.

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Сами по себе анклавы не столь уникальны - их в мире достаточно, отмечает The Washington Post. Менее распространены анклавы второй степени, хотя существуют даже в Европейском союзе - например, между Бельгией и Нидерландами. Однако между Бангладешем и Индией был единственный анклав третьей степени.

"Обмен территориями между Индией и Бангладешом означает, что...мы потеряем единственный анклав третьего порядка - анклав, окруженный анклавом, который тоже окружен анклавом, последний из которых окружен непосредственно основной территорией страны", - отмечает издание.

В то же время, как подчеркивает ряд индийских СМИ, на деле осуществить полноценный обмен территориями и завершить реинтеграцию населения в страну будет гораздо сложнее, чем просто договориться об этом.