МИД РФ пригрозил арестовать американское имущество в России

Из ответной ноты МИД РФ посольству США явственно следует, что российская сторона не согласна с претензиями бывших акционеров ЮКОСа, пишет Коммерсант.

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Как говорится в ответе МИДа, «любые попытки применения обеспечительных и исполнительных мер в отношении находящегося на американской территории российского имущества будут рассматриваться РФ как основание для принятия в отношении США, их граждан и юридических лиц адекватных и соразмерных ответных шагов».

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компании ЮКОС 1,866,404,634 евро в качестве компенсации за допущенные в отношении компании нарушения права на имущество. Также ЕСПЧ постановил выплатить ЮКОСу еще 300 тыс. евро на возмещение издержек.