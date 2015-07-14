Конституционный суд РФ определит, должна ли Россия исполнять решения ЕСПЧ

Об этом сообщают РИА Новости.

С соответствующим запросом в суд обратились ряд депутатов Госдумы. Парламентарии считают, что РФ не обязана слепо следовать постановлениям ЕСПЧ, особенно если они противоречат Конституции.

Ранее суд выслушал по этому вопросу мнения представителей президента, МИДа, Генпрокуратуры и Минюста. Они указали, что противоречия между национальным законодательством и решениями ЕСПЧ есть не только в России, но и в Германии, Италии и Британии. В итоге все выступающие высказались за выборочное исполнение решений Страсбургского суда. При этом они предлагают оставить в силе решение о ратификации Европейской конвенции по правам человека.

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"Если национальное законодательство полноценно защищает права граждан, то не надо исполнять противоречивые решения ЕСПЧ", — считает представитель МИД РФ Геннадий Кузьмин. "Россия не передавала никаким международным органам право влиять на внутренний правовой режим. Конституция имеет приоритет над решениями ЕСПЧ, и в случае противоречия, власти не обязаны исполнять такие решения", — сказала советник министра юстиции Мария Мельникова.

Представитель президента РФ Михаил Кротов отметил, что "обязательность исполнения решений ЕСПЧ не вызывает сомнений, но ее рамки ограничены". "Если нарушены права человека, то решение обязательно к исполнению. Но не могут быть безоговорочно исполнены решения ЕСПЧ, которые указывают на "ущербность" национального законодательства, которые предусматривают изменение национального законодательства", — пояснил Кротов.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компании ЮКОС 1,866,404,634 евро в качестве компенсации за допущенные в отношении компании нарушения права на имущество. Также ЕСПЧ постановил выплатить ЮКОСу еще 300 тыс. евро на возмещение издержек.