Меркель намерена побороться за свой пост в четвертый раз - СМИ
08:25, 01 августа 2015Мир
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Канцлер Германии Ангела Меркель собирается принять участие в следующих выборах в 2017 году, то есть побороться за свой пост в четвертый раз.
REUTERS
Об этом передает со ссылкой на собственные источники немецкое издание Der Spiegel.
Сообщается, что данный вопрос уже обсуждался Меркель с управляющим директором Христианско-демократического союза Клаусом Шюлером и секретарем этой партии Петером Таубером, пишет ZN.UA.
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По сведениям немецкого издания, о выдвижении кандидатуры Ангелы Меркель на пост Федерального канцлера в четвертый раз будет объявлено в начале 2016 года.
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