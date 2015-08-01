Меркель намерена побороться за свой пост в четвертый раз - СМИ

Об этом передает со ссылкой на собственные источники немецкое издание Der Spiegel.

Сообщается, что данный вопрос уже обсуждался Меркель с управляющим директором Христианско-демократического союза Клаусом Шюлером и секретарем этой партии Петером Таубером, пишет ZN.UA.

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По сведениям немецкого издания, о выдвижении кандидатуры Ангелы Меркель на пост Федерального канцлера в четвертый раз будет объявлено в начале 2016 года.