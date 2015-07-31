США: расширение санкций не связано с голосованием по MH17
Расширение санкционного списка со стороны США нацелено на усиление нынешних ограничительных мер и не связано с состоявшимся в среду в СБ ООН голосованием по трибуналу о крушении MH17 в Украине.
Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Уильям Стивенс.
"Сегодняшние санкционные действия не являются эскалацией, это рутинный шаг, чтобы усилить существующие ограничительные меры", — сказал Стивенс. По его словам, меры направлены на "усиление эффекта уже имеющихся санкций".
"Чтобы убедиться, что имеющиеся текущие санкции возымели эффект, мы периодически должны обновлять имеющийся список, и сегодняшнее расширение списка направлено против тех, кто избегает санкций или оказывает поддержку таким лицам", — заявил дипломат.
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При этом он подчеркнул, что этот шаг "никак не связан" с прошедшим в среду в Совбезе ООН голосованием по резолюции о крушении Boeing в Украине. "Абсолютно нет. Это никак не связано. Это является расширением текущих санкций, чтобы убедиться, что они имеют такой же эффект, как и раньше", — сказал Стивенс.
Ранее УНИАН сообщал, что США ввели дополнительные санкции в отношении российских бизнесменов и 14 компаний из-за ситуации в Украине.