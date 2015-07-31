Госдеп: США поддерживают соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм в зоне АТО на Донбассе

Об этом сегодня на брифинге в Вашингтоне сказал заместитель спикера Государственного департамента США Марк Тонер (Трансляция брифинга осуществлялась на сайте Госдепартамента США - УНИАН).

"Мы решительно поддерживаем призыв президента Порошенко подписать соглашение об отводе тяжелого вооружения калибром менее 100 мм на востоке Украины, и мы настоятельно призываем все стороны немедленно внедрить это соглашение", - отметил Тонер.

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Вместе с тем, американский чиновник заявил, что Соединенные Штаты приветствуют недавние шаги Украины по обеспечению защиты Мариуполя путем стабилизации ситуации в Широкино.

"Мы призываем Россию и сепаратистов, которых она поддерживает, прекратить агрессию и внедрить их обязательства соответственно Минским соглашениям, в том числе по полному установлению режима прекращения огня, беспрепятственного доступа наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), вывода иностранных войск и техники (с территории Украины), и восстановление украинского контроля над международной границей, и освобождение всех заложников", - заявил Тонер.

При этом он отметил, что США продолжают призывать Россию и сепаратистов отвести и тяжелое вооружение калибром более 122 мм.

Ранее УНИАН сообщал, что соглашение относительно отвода от линии соприкосновения артиллерии калибром менее 100 мм, минометов и танков, должно быть подписано не позднее 3 августа и имплементировано после этого в течение 10 дней.