Вильнюс согласен обменять советские скульптуры на исторические ценности Литвы

17:58, 29 июля 2015
Мир
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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс подтвердил, что получил просьбы как мэра города Советска Николая Воищева, так и посла РФ в Литве Александра Удальцова передать скульптуры с Зеленого моста России.

Вильнюс / delfi.lt

Об этом сообщает литовское издание Delfi.lt.

Мэр Вильнюса заверил, что обоим представителя России ответит еще сегодня, что Литва хотела бы обменять скульптуры на находящиеся в России объекты культурного наследия Литвы.

"Я укажу в письме, что в России хранится очень много настоящих исторических ценностей и документов Литвы. Возможно, если России эти скульптуры так дороги, то мы могли бы обменять их и вернуть исторические ценности Литвы. (...) Я считаю, что действительно есть ценности, осевшие в российских фондах, которые мы должны вернуть. Поэтому мне лично бы такой обмен понравился", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 20 июля с Зеленого моста в Вильнюсе демонтировали скульптуры рабочих и военных. Причиной демонтажа стало аварийное состояние скульптур.

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