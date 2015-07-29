Вильнюс согласен обменять советские скульптуры на исторические ценности Литвы

Об этом сообщает литовское издание Delfi.lt.

Мэр Вильнюса заверил, что обоим представителя России ответит еще сегодня, что Литва хотела бы обменять скульптуры на находящиеся в России объекты культурного наследия Литвы.

"Я укажу в письме, что в России хранится очень много настоящих исторических ценностей и документов Литвы. Возможно, если России эти скульптуры так дороги, то мы могли бы обменять их и вернуть исторические ценности Литвы. (...) Я считаю, что действительно есть ценности, осевшие в российских фондах, которые мы должны вернуть. Поэтому мне лично бы такой обмен понравился", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 20 июля с Зеленого моста в Вильнюсе демонтировали скульптуры рабочих и военных. Причиной демонтажа стало аварийное состояние скульптур.