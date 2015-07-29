В "Талибане" опровергли слухи о смерти своего лидера

Его слова подтвердили источники, близкие к предстоящим мирным переговорам между группировкой и афганским правительством.

По словам представителя «Талибана», пожелавшего сохранить анонимность, мулла Омар «вполне жив», а слухи о его смерти направлены на то, чтобы заставить его показаться на людях, передает Lenta.ru.

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29 июля телерадиокомпания «Би-би-си» опубликовала информацию о том, что мулла Омар скончался два или три года назад. Официального опровержения или подтверждения этим сведениям пока нет, в «Талибане» обещают в ближайшее время распространить заявление по этому поводу. Власти Афганистана заявляют, что эта информация в настоящее время проверяется.

Слухи о смерти муллы Омара появлялись неоднократно. Однако на этот раз сведения впервые подтвердили источники в афганском руководстве.