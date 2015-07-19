СМИ: в ИГ запретили снимать на видео казни людей и публиковать их в интернете

Такое решение обусловлено заботой об имидже организации, а также тем, что "подобные видео пугают детей". Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Как стало известно изданию, аль-Багдади направил соответствующее письмо во все региональные отделения организации.

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Он утверждает, что решение было принято с целью "не обижать других мусульман", а также полагает, что просмотр таких видеороликов страшен для детей.

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Как сообщал УНИАН ранее, один из пресс-секретарей курдов Идрисс Насан заявил, что боевики ИГИЛ переоделись в бойцов курдского ополчения (YPG) и убили в сирийском городе Кобани много мирных жителей.