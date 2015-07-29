Обнаруженная у берегов Швеции подлодка затонула в 1916 году - СМИ

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на американский портал Militaryhonor, посвященный военной истории.

Как отмечается, подлодка "Сом" длиной 19,8 метров была построена в 1901 году в США и продана военно-морскому флоту Российской империи в 1904, где ее приписали к Петрограду. После реконструкции лодку направили по железной дороге во Владивосток, где она должна была принять участие в боях против Японии, однако в итоге "Сом" принял участие всего в одной битве – 28 апреля 1905 года.

После начала Первой мировой войны лодку переместили на Черное море. Так, как пишет YLE, она числилась на военно-морской базе Севастополя.

В 1915 году "Сом" вновь перевезли на поезде в Петроград, а оттуда потом – в столицу Аландских островов Маарианхамина. Этот город и стал последним портом приписки.

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10 мая 1916 года в четыре утра "Сом" патрулировал территорию Аландского моря, когда внезапно врезался в шведский пароход "Ингерманланд". На борту субмарины находилось двое офицеров и 16 членов экипажа, все из которых погибли.

Ранее УНИАН сообщал, что в Швеции обнаружили затонувшую подводную лодку в водах восточного побережья.