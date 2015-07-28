У берегов Швеции нашли затонувшую подводную лодку - СМИ

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местные средства информации.

Представители власти считают, что это - российская подводная лодка, судя по кириллице на корпусе.

Они не раскрывают точное местоположение обломков, но говорят, что это - около 1,5 морских миль от побережья Швеции.

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Экипаж небольшой подводной лодки может насчитывать от трех до шести человек.

Поскольку люки закрыты, то эксперты считают, что экипаж погиб внутри лодки после аварии. Консультанты по безопасности говорят, что миссия лодки была секретной.

Ранее УНИАН сообщал, что в Швеции еще один человек заявил, что 31 октября прошлого года видел подводную лодку.

Как сообщалось, руководитель пресс-службы шведских Вооруженных сил Филипп Симон подтвердил информацию СМИ о том, что Швеция проводила вторую операцию по поиску субмарины через неделю после официальных сообщений о первой операции.

Напомним, с 17 по 21 октября Швеция осуществляла в Балтийском море операцию по поиску подводной лодки, которая, вероятно, принадлежала России. Позже в Минобороны Швеции подтвердили наличие в ее водах небольшой субмарины.

18 декабря на шведских островах Форе и Готланд было найдено российские сигнальные патроны.