Путин и Каддафи обсудили сотрудничество в ядерной энергетике

Президент России Владимир Путин и ливийский лидер Муамар Каддафи обсудили перспективы российско-ливийского сотрудничества в области мирной ядерной энергетики и проблематику нераспространения ядерного оружия, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

Лидеры двух стран "подробно проговорили проекты по сотрудничеству в области транспортной инфраструктуры, также затрагивались вопросы безопасности в районе Персидского залива", сказал источник.

По его словам, обсуждалось ближневосточное урегулирование. Стороны также высказались в пользу укрепления роли ООН, добавил собеседник.

Накануне источник в Кремле сообщил РИА Новости, что в сфере высокотехнологичных форм кооперации России и Ливии наряду с традиционно широкими связями по линии военно-технического сотрудничества перспективным направлением является налаживание взаимодействия в области мирной атомной энергетики.

Ранее ряд российских экспертов в атомной отрасли заявляли, что Россия может сотрудничать с Ливией в строительстве небольших реакторов для АЭС. В частности, директор института стратегической стабильности Росатома Виктор Михайлов сказал журналистам, что "в свое время ливийцы делали небольшие исследовательские реакторы, и мы с ними вполне сможем сотрудничать".

Президент России совершает двухдневный рабочий визит в Ливию.