Медведев: санкции США против России могут сохраниться на десятилетия

Россия не исключает того, что американские санкции против России могут сохраниться надолго, и готова к такому повороту дел.

Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью словенской газете DELO, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Я допускаю, что санкционная инерция может сохраниться в США надолго. Достаточно вспомнить историю с поправкой Джексона-Вэника, которая просуществовала почти 40 лет, превратившись из экономического рычага в рычаг политический", - заявил глава правительства России.

Поправка Джексона-Вэника к американскому закону о торговле была принята в 1974 году и ограничивала торговлю США со странами, препятствовавшими свободной эмиграции своих граждан. В отношении России действие поправки было отменено лишь в 2012 году.

"Мы будем это [возможность длительности санкций] учитывать при выстраивании своей экономической и торговой политики, а при необходимости - адекватно отвечать на новые недружественные шаги", - сказал Медведев.

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США ввели санкции против Москвы весной прошлого года, впоследствии неоднократно их расширяя и ужесточая, после аннексии Россией Крыма, а также в связи с позицией Кремля по конфликту на востоке Украины.