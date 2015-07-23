Берлускони утверждает, что Путин предлагал ему российское гражданство и кресло министра
Президент Российской Федерации Владимир Путин предлагал экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони гражданство РФ и пост министра.
Об этом сам Берлускони сообщил своим однопартийцам, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на итальянское издание La Stampa.
Источники отметили, что экс-премьер Италии был не в настроении и жаловался членам партии "Вперед, Италия" на проблемы с судебной системой.
"В Италии меня отодвинули на обочину. А Путин предлагал мне российское гражданство и пост министра экономики", - заявил Берлускони однопартийцам.
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Детали того, когда именно и при каких обстоятельствах состоялся разговор с президентом РФ, экс-премьер Италии не раскрыл.
В то же время итальянское издание не исключает, что заявление могло быть одним из многочисленных шуток Берлускони, который издавна славится своим чувством юмора.