Берлускони утверждает, что Путин предлагал ему российское гражданство и кресло министра

Об этом сам Берлускони сообщил своим однопартийцам, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на итальянское издание La Stampa.

Источники отметили, что экс-премьер Италии был не в настроении и жаловался членам партии "Вперед, Италия" на проблемы с судебной системой.

"В Италии меня отодвинули на обочину. А Путин предлагал мне российское гражданство и пост министра экономики", - заявил Берлускони однопартийцам.

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Детали того, когда именно и при каких обстоятельствах состоялся разговор с президентом РФ, экс-премьер Италии не раскрыл.

В то же время итальянское издание не исключает, что заявление могло быть одним из многочисленных шуток Берлускони, который издавна славится своим чувством юмора.