Берлускони сломал ногу выходя из машины

Об этом сообщил врач политика Альберто Дзангрилло, пишет Лента.ру со ссылкой на il Giornale.

Инцидент, по словам Дзангрилло, произошел несколько дней назад в результате того, что 78-летний Берлускони подвернул ногу при выходе из машины. Бывший премьер, как отметил врач, сможет ходить с костылем, однако ему следует проявлять осторожность.

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Из-за травмы Берлускони, по информации агентства askanews, был вынужден отменить ряд мероприятий, запланированных на ближайшие дни.