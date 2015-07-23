СМИ: Греция просила у России на печать драхмы 10 миллиардов долларов
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас просил у президента России Владимира Путина на печать драхмы 10 миллиардов долларов.
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Greek reporter.
Однако в ответ Москва предложила лишь 5 миллиардов аванса на строительство нового газопровода "Южный поток", который бы проходил через Грецию.
Как сообщает издание, Ципрас также направил аналогичные запросы по кредиту в Китай и Иран, но безрезультатно.
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В Кремле эту информацию отвергают. "Мы неоднократно - и президент, и министр (иностранных дел - ред), и мы на разных уровнях говорили, что греческая сторона и руководство Греции не обращались к России за помощью", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрия Пескова.
Ципрас планирует вернуться к драхме с начала 2015 и рассчитывает на помощь России в достижении этой цели. Отмечается, что ключевые члены коалиции были в курсе его плана.
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Ранее УНИАН сообщал, что по данным международного рейтингового агентства Standard & Poor's, экономика Греции сократится на 20 процентов за четыре года, если страна выйдет из еврозоны.