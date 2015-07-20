10 человек погибших в результате взрыва в Турции
13:23, 20 июля 2015Мир
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По меньшей мере 10 человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва в турецком городе Суруч на границе с Сирией, сообщают местные СМИ.
REUTERS
Как сообщается, взрыв прогремел в чайном кафе перед городским культурным центром. После взрыва начался пожар. На место происшествия прибыли экстренные службы.
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Суруч находится неподалеку от сирийского города Кобани, который в последние месяцы стал центром ожесточенных столкновений боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" и курдских войск, передает Русская служба ВВС.
Кобани - стратегически важный город, который традиционно населяли курды. Боевики ИГ начали наступательную операцию на город в прошлом году, в результате чего десятки тысяч людей бежали в Турцию.
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