10 человек погибших в результате взрыва в Турции

Как сообщается, взрыв прогремел в чайном кафе перед городским культурным центром. После взрыва начался пожар. На место происшествия прибыли экстренные службы.

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Суруч находится неподалеку от сирийского города Кобани, который в последние месяцы стал центром ожесточенных столкновений боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" и курдских войск, передает Русская служба ВВС.

Кобани - стратегически важный город, который традиционно населяли курды. Боевики ИГ начали наступательную операцию на город в прошлом году, в результате чего десятки тысяч людей бежали в Турцию.