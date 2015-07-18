В Саудовской Аравии арестовали 431 предполагаемого боевика ИГ

Власти полагают, что задержанные являются членами экстремистской группировки "Исламское государство", саудовское крыло которой начало действовать в ноябре прошлого года.

Сообщается, что джихадисты также планировали нападения на полицейские участки и блок-посты, сообщает Русская служба ВВС.

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Ранее "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в селении Кадих на востоке страны в мае этого года. Жертвами нападения стали более 20 человек, еще более ста человек получили ранения.

Саудовская Аравия вместе с союзниками по коалиции, возглавляемой США, принимает участие в операциях против "Исламского государства" в Сирии и Ираке.