Португалия возобновила выдачу "золотых виз" для богачей

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euobserver.

Состоятельные иностранцы, которые раскошелились не менее чем на 500 тысяч евро при покупке недвижимости, имеют право получить вид на жительство.

Португалия основала такую схему в 2012 году, но прекратила ее после коррупционного скандала. Благодаря "золотым визам" Португалия привлекла почти полмиллиарда долларов инвестиций.

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За два года существования португальской иммиграционной программы Golden Residence иностранным покупателям недвижимости было выдано 1360 видов на жительство. Большую часть виз получили граждане Китая - 1101 человек.